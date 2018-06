London (AFP) Der brutale Mord auf offener Straße an dem britischen Soldaten Lee Rigby kommt am Montag vor Gericht. Angeklagt für die Bluttat, die in Großbritannien eine Serie rechtsradikaler Proteste und islamfeindlicher Angriffe zur Folge hatte, sind die beiden muslimischen Konvertiten Michael Adebolajo und Michael Adebowale. Die beiden 28 und 22 Jahre alten Briten nigerianischer Abstammung sollen am 22. Mai den jungen Soldaten Rigby vor seiner Kaserne im Südosten Londons angefahren und dann brutal mit einem Messer getötet haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.