Neapel (AFP) Zehntausende Menschen haben am Samstag in Neapel gegen illegale Müllkippen der Mafia demonstriert. In strömendem Regen riefen die Demonstranten "Nein zur Camorra" und hielten Plakate hoch, auf denen sie auf den "Biozid" durch die Müllkippen hinwiesen. Einige der Demonstranten zeigten Fotos ihrer Verwandten, die an Krebs gestorben waren. Laut den Veranstaltern kamen 100.000 Menschen zusammen, die Polizei sprach von 30.000 Teilnehmern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.