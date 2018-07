Ludwigshafen (dpa) - Die Frauen Union der CDU trifft sich am Samstag in Ludwigshafen zu ihrem Bundesdelegiertentag. Dabei stellt sich die langjährige Vorsitzende Maria Böhmer zur Wiederwahl.

Die 63-Jährige ist die einzige Kandidatin. Zu einer Podiumsdiskussion werden unter anderem die saarländische CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, DGB-Chef Michael Sommer und die Präsidentin des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie, Margret Suckale, erwartet. Das Thema lautet "Morgen beginnt heute! An der Werkbank - am Laptop - in der Familie". Das Treffen der Frauen Union endet am Sonntag.

