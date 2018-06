Duschanbe (AFP) Der seit mehr als zwei Jahrzehnten amtierende tadschikische Staatschef Emomali Rachmon ist nach seiner Wiederwahl Anfang des Monats am Samstag feierlich in sein viertes siebenjähriges Mandat eingesetzt worden. In seiner auf allen Fernsehkanälen des Landes übertragenen Antrittsrede versprach der starke Mann der früheren Sowjetrepublik, die Armutsrate auf 30 Prozent im Jahr 2015 und auf 20 Prozent im Jahr 2020 zu verringern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.