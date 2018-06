Warschau (dpa) - Ein mehr als sieben Meter langer Nördlicher Entenwal ist an der polnischen Ostseeküste angespült worden. Nach Angaben von Zoologen dürfte es sich um eine kleine örtliche Sensation handeln: Noch nie sei ein Wal dieser Art so weit in die Ostsee vorgedrungen, sagte Professor Krzysztof Skora von der Universität Danzig im Sender TVN24. Nördliche Entenwale lebten normalerweise im Nordatlantik. Der Kadaver lockte viele Schaulustige an den Fundort nahe dem Seebad Uniescie in Westpommern.

