Drochtersen (dpa) - Schock für Mutter und Sohn am Küchentisch: Ein Lastwagen ist in Niedersachsen in das Wohnhaus einer Familie gerast. Die Wand wurde eingedrückt und herumfliegende Trümmer verletzten die 40-Jährige, so die Polizei. Die Frau und ihr elfjähriges Kind kamen zur Beobachtung in eine Klinik. Der Lastwagenfahrer erlitt bei dem Unfall in Drochtersen gestern Nachmittag schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen hatte der 49-Jährige während der Fahrt einen Hustenanfall bekommen, bei dem ihm schwarz vor Augen wurde.

