Dietenheim (dpa) - Vier junge Menschen im Alter zwischen 20 und 26 Jahren sind in Dietenheim in Baden-Württemberg in den Tod gerast. Am Morgen habe der Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte gegen eine Hauswand, der Fahrer und die drei Mitfahrer - unter ihnen eine Frau - starben noch an der Unfallstelle. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

