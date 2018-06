Orlando (dpa) - Nur 24 Stunden nach der knapp verpassten Überraschung bei den Miami Heat hat Dirk Nowitzki seine Dallas Mavericks zu einem versöhnlichen Ende des Florida-Trips geführt.

Beim 108:100 bei den Orlando Magic stellte der Basketball-Superstar mit 18 Punkten erneut seine aufsteigende Form unter Beweis. "Er ist heiß, er trifft seine Dreier. Die Jungs suchen ihn", lobte Mavs-Coach Rick Carlisle den Würzburger, der vier seiner sechs Versuche aus der Distanz versenkte.

Schon beim 104:110 tags zuvor bei Meister Miami hatte Nowitzki mit einer 28-Zähler-Gala geglänzt und freute sich nach teils holprigen Vorstellungen über die zurückgewonnene Stärke. "Für eine Weile habe ich nicht sonderlich gut geschossen. Aber jetzt habe ich meinen Rhythmus wieder und werfe mit Selbstvertrauen", sagte der 35-Jährige. Nachdem eine Bandage am vergangene Saison lädierten linken Knie zuletzt sorgenvolle Berichte in texanischen Medien verursacht hatte, beschwichtigte Club-Besitzer Mark Cuban zudem: "Das ist mehr eine Vorsichtsmaßnahme. Es ist nichts, weshalb ich beunruhigt wäre."

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren hängt auch nicht mehr das komplette Mavs-Offensivspiel von Nowitzki ab. Gleich fünf Teamkollegen trafen in Orlando zweistellig, als bester Dallas-Scorer glänzte wieder einmal Neuzugang Monta Ellis mit 19 Punkten - und macht auch Nowitzki das Leben leichter. "Monta zieht stark zum Korb. Wenn er selbst keine Chance sieht, kickt er den Ball raus", analysierte der Meister von 2011. "Auch an Abenden, wenn der Ball nicht so fällt, muss ich aggressiv bleiben und Dinge kreieren."

Mit sechs Siegen aus zehn Spielen liegen die Mavericks zu diesem frühen Saisonzeitpunkt auf Playoffkurs und überzeugen vor allem offensiv als viertbestes NBA-Team. "In der Verteidigung haben wir wieder keinen guten Job gemacht", mahnte Carlisle jedoch. "Aber wenn du es in der zweiten Nacht eines Doppel-Spieltags geregelt bekommst, nimmst du den Sieg einfach mit."

Nicht nur sportlich hatte der Ausflug in den Südstaat für Nowitzki zunächst unglücklich begonnen. Fast einen Tag lang musste er auf sein Gepäck warten und glaubte dieses zwischenzeitlich schon gestohlen. "Ich vermute, dass jemand eine falsche Zimmernummer auf die Tasche geschrieben hatte", berichtete Nowitzki. "Sie haben es noch vor dem Spiel gefunden und so konnte ich meine Lederhosen anziehen."

Weniger erfolgreich läuft es derzeit für NBA-Neuling Dennis Schröder. Beim 110:90 seiner Atlanta Hawks bei den New York Knicks kam der Aufbauspieler erstmals regulär nicht zum Zug, schon nach seiner Ein-Spiel-Sperre wegen eines Tiefschlags war seine Einsatzzeit pro Partie von knapp 19 auf zehn Minuten im Schnitt gefallen.

Auch sein deutscher Auswahlkollege Elias Harris stand beim 86:89 der Los Angeles Lakers gegen die Memphis Grizzlies nicht auf dem Parkett. Der Flügelspieler war von den Kaliforniern zum Farm-Team Los Angeles D-Fenders in die D-League geschickt worden, gehörte aber laut Spielberichtsbogen zumindest zum Kader. Neue Hoffnung macht den schlecht gestarteten Lakers die Rückkehr von Kobe Bryant ins Training nach einem Achillessehnenriss. "Ich fühle, dass ich schon weiter bin als geplant", betonte der Superstar.

Spielstatistik Dallas

Spielstatistik Atlanta