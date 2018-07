Madrid (SID) - Die Basketball-Europameisterschaft wird ab 2017 verkürzt. Dies entschied die FIBA Europe am Wochenende in Madrid. Ab dem übernächsten Turnier gibt es keine zweite Gruppenphase mehr, nach der Vorrunde beginnt direkt die K.o.-Phase. Der europäische Verband nahm die Änderung des Formats vor, da es zuletzt Kritik an der Dauer der Endrunde gegeben hatte. Die EM in Slowenien wurde über fast drei Wochen (4. bis 22. September) ausgespielt.

Details wurden nicht veröffentlicht. Es ist aber davon auszugehen, dass von den 24 Teilnehmern die vier besten Teams jeder Sechsergruppe ins Achtelfinale einziehen. 2015 erreichen in der Ukraine letztmals die drei Bestplatzierten jeder Vorrundengruppe die zweite Gruppenphase.

Beim Meeting wurde zudem der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag mit Kamil Novak (Tschechien), Generalsekretär der FIBA Europe, bis 2016 verlängert. Der im Juni plötzlich verstorbene Präsident Olafur Rafnsson (Island) wurde posthum zum Ehrenmitglied des Verbandes ernannt.