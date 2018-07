Santiago de Chile (AFP) In Chile hat am Sonntag die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts begonnen. Rund 13,5 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Als Favoritin galt die sozialistische Bewerberin Michelle Bachelet. Umfragen zufolge liegt die ehemalige Staatschefin so klar in Führung vor ihrer Hauptrivalin, der rechtsgerichteten Evelyn Matthei, dass eine Stichwahl unnötig werden könnte.

