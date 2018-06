Berlin (AFP) Die Bundesregierung beurteilt die Lage in den neuen Bundesländern nach einem Zeitungsbericht so gut wie noch nie seit der Wende. In ihrem "Bericht zum Stand der deutschen Einheit" fänden sich in fast allen Bereichen positive Befunde zur Entwicklung im Osten, meldet die "Bild am Sonntag". Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) werde den Bericht, der der Zeitung schon vorliege, am Mittwoch vorstellen.

