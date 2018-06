Hamburg (AFP) Union und SPD planen nach Informationen des "Spiegel" ein neues "Cyber-Sicherheits-Zentrum". Die Einrichtung solle erkunden, wie das Internet und andere Kommunikationsnetze in Deutschland gegen Angriffe von fremden Geheimdiensten oder Hackern besser geschützt werden können, berichtete das Magazin am Sonntag vorab. In den Laboren und Testeinrichtungen sollten sicherheitskritische IT-Komponenten ebenso wie die Netzwerkinfrastruktur darauf überprüft werden, ob sie Einfallstore zum Ausspähen enthalten.

