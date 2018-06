Berlin (AFP) Die "Polizeiruf 110"-Ermittlerin Anneke Kim Sarnau will sich nach der bevorstehenden Geburt ihres zweiten Kindes keine lange Auszeit gönnen: "Wenn das Baby da ist, habe ich acht Wochen Pause, dann gehen die Dreharbeiten für den nächsten 'Polizeiruf 110' los", sagte die Schauspielerin der "Bild am Sonntag". Sie werde wie schon bei ihrem ersten Kind das Baby mit zum Dreh nehmen und in den Pausen stillen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.