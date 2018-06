Hamburg (AFP) In der Metall- und Elektroindustrie arbeiten laut einer Studie der IG Metall mehr als eine Million Menschen als Leiharbeiter oder mit Werkverträgen. Das entspreche fast einem Drittel der Beschäftigten der gesamten Branche, berichtete der "Spiegel" am Wochenende vorab aus seiner neuen Ausgabe. Für die bislang unveröffentlichten Studie befragte die Gewerkschaft demnach über mehrere Monate Betriebsräte, um das Ausmaß von Leiharbeit und Werkverträgen in der Metallbranche zu erfassen.

