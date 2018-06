Berlin (AFP) Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat das Zustandekommen einer rot-rot-grünen Koalition in der laufenden Wahlperiode als "nicht realistisch" bezeichnet. Die erwartete große Koalition aus Union und SPD werde vier Jahre halten, sagte Özdemir der "Welt" (Montagsausgabe). Die Linkspartei werde in den nächsten vier Jahren für die Grünen "keine Koalitionsoption" sein. Zugleich forderte Özdemir die Linke auf, ihr Verhältnis zur DDR-Vergangenheit zu klären. "Ein Bündnis mit der Linkspartei kommt nur in Frage, wenn sie das Unrechtsregime der DDR klar benennt."

