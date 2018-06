München (AFP) Der Deutsche Richterbund (DRB) hat einen akuten Personalmangel in der Justiz beklagt. "Bundesweit fehlen derzeit mehr als 2000 Richter und Staatsanwälte", sagte der DRB-Präsident Christoph Frank dem Magazin "Focus" laut Vorabmeldung vom Sonntag. Allein in Nordrhein-Westfalen fehlten rund 700 Richter und Staatsanwälte, in Bayern 411, in Hessen etwa 200. "Viele unserer Kollegen arbeiten am Limit", unterstrich der Chef des Richterbundes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.