Hamburg (AFP) Die Komikerin Gaby Köster arbeitet laut "Spiegel" an ihrer Rückkehr ins Fernsehen. Für den Privatsender Sat.1 zeichnete die 51-Jährige in den vergangenen Wochen mehrere Folgen einer Sendung auf, in der sie Tiervideos ansagt, wie das Magazin am Sonntag vorab berichtete. Co-Moderator ist demnach der Kabarettist Philip Simon, gedreht wurde im Duisburger Zoo.

