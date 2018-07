Berlin (dpa) - Die Feiertage liegen im kommenden Jahr so günstig wie selten zuvor für Arbeitnehmer, die Brückentage nehmen wollen. Die neun bundeseinheitlichen Feiertage 2014 fallen alle auf einen Wochentag. Mit kluger Planung können durch den Einsatz weniger Urlaubstage deutlich mehr Frei- und Erholungszeit herausgeholt werden. Wer alle Möglichkeiten nutzt, kann bis zu zwei Monate ausspannen. Außerdem liegen die Feiertage so günstig, dass sich mehrmals Brückentage für ein Vier-Tage-Wochenende lohnen. In den katholischen Gegenden bieten sich noch mehr Ausspann-Möglichkeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.