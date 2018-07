Tel Aviv (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat bekräftigt, dass sein Land keine atomare Aufrüstung des Iran dulden werde. "Solange wir nicht sicher sind, dass der Iran auf Atomwaffen verzichtet, werden wir an allen unseren Forderungen und Sanktionen festhalten", sagte Hollande am Sonntag zum Auftakt seines Israel-Besuchs nach der Landung am Flughafen von Tel Aviv.

