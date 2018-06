Köln (SID) - Nach dem Gründungsspiel der von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ins Leben gerufenen "Deutschen Fußball-Legenden" gegen den Rest der Welt in Köln steht bereits der nächste Termin fest. Am 18. Mai 2014 treffen Matthäus und Co auf eine Legendenauswahl von Rekordweltmeister Brasilien um den ehemaligen Bayern-und Leverkusen-Profi Paulo Sergio.

Das Auftaktspiel im RheinEnergieStadion gewannen die deutschen Stars mit 5:4 im Elfmeterschießen, nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte. Die genaue Uhrzeit sowie der Spielort für das Spiel gegen Brasilien stehen noch nicht fest.