London (AFP) In zahlreichen Städten weltweit haben am Samstag Greenpeace-Anhänger für die Freilassung der in Russland inhaftierten Mitglieder der Umweltschutzorganisation demonstriert. In London protestierten mehrere Dutzend Aktivisten vor Shell-Tankstellen. Greenpeace kritisierte Shell in einer Erklärung wegen der Zusammenarbeit mit Gazprom. Dem russischen Energieriesen warfen die Umweltschützer vor, die russischen Behörden zum Eingreifen gedrängt zu haben, als Greenpeace-Aktivisten im September eine Gazprom-Bohrinsel in der Barentssee besetzen wollten.

