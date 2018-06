Teheran (AFP) Vor der Fortsetzung der Verhandlungen über sein umstrittenes Atomprogramm hat der iranische Chefunterhändler Abbas Araktschi vor "schwierigen" Gesprächen gewarnt. "Die nächste Runde der Atomgespräche wird schwierig sein", sagte der Vize-Außenminister am Sonntag laut der Nachrichtenagentur IRNA mit Blick auf das am Mittwoch geplante Treffen mit der 5+1-Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands in Genf. Wenn die "Rechte der iranischen Nation" zur zivilen Nutzung der Atomenergie einschließlich der Urananreicherung nicht geachtet würden, werde es kein Abkommen geben.

