Berlin (dpa) - Anneke Kim Sarnau (38) - Rostocker "Polizeiruf 110"-Ermittlerin - will sich keine lange Babypause gönnen.

"Wenn das Baby da ist, habe ich acht Wochen Pause, dann gehen die Dreharbeiten für den nächsten "Polizeiruf 110" los", sagte Sarnau, die laut Zeitung zurzeit ihr zweites Kind erwartet und im achten Monat schwanger ist, der "Bild am Sonntag". Auch beim ersten Kind habe sie nur drei Monate Pause gemacht. "Ich werde wie damals das Baby mit zum Dreh nehmen und in den Drehpausen stillen." Ein Grund für die schnelle Rückkehr sei auch "Existenzangst": "Mein Freund und ich haben bald zwei Kinder zu ernähren. Da muss ich an die Zukunft denken. Auch deshalb mache ich eine relativ kurze Pause."