Tripolis (AFP) Der Vize-Chef des libyschen Geheimdienstes ist von Unbekannten entführt worden. Mustafa Nuh sei am Sonntag in Tripolis kurz nach seiner Rückkehr von einer Auslandsreise verschleppt worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Zu der Entführung bekannte sich zunächst niemand. Zuvor waren bei blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Milizen in Tripolis mindestens 43 Menschen getötet und mehr als 450 verletzt worden. Ein auf drei Tage angelegter Streik in Gedenken an die Opfer legte am Sonntag Teile der Hauptstadt lahm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.