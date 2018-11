Moskau (dpa) - Bei dem verheerenden Flugzeugunglück in Russland sind heute nach offiziellen Angaben vermutlich 52 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Zivilschutzministerium in Moskau am Abend mit. Zunächst war von mindestens 44 Menschen die Rede gewesen. Eine Maschine vom Typ Boeing sei bei der Landung auf dem Flughafen der Stadt Kasan an der Wolga auseinandergebrochen, sagte ein Behördensprecher russischen Medien zufolge.

