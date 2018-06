Amsterdam (AFP) Die niederländischen Brauchtums-Anhänger haben am Sonntag mit ihren Füßen dafür abgestimmt, dass der "Zwarte Piet" (Schwarze Peter) als Begleiter des Heiligen Nikolaus erhalten bleiben soll. Zehntausende beteiligten sich an der traditionellen Zeremonie zur Begrüßung der vorweihnachtlichen Gäste in Amsterdam. In dem Volksauflauf gab es hunderte Teilnehmer mit "Zwarte-Piet"-Verkleidung, aber nur wenige Gegendemonstranten.

