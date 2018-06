Moskau (AFP) Beim Absturz eines Linienflugzeugs in Russland sind am Sonntag jüngsten Angaben zufolge 50 Menschen ums Leben gekommen. Alle Insassen der Maschine, 44 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder, seien tot, sagte eine Sprecherin des Katastrophenschutzministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Itar-Tass unter Berufung auf einen örtlichen Sprecher des Katastrophenschutzministeriums 44 Tote gemeldet. Die aus Moskau kommende Boeing 737 verunglückte am Nachmittag in Kasan, der Hauptstadt der Republik Tatarstan.

