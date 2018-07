Madrid (AFP) In Madrid haben am Sonntag tausende Menschen für ein gesetzliches Abtreibungsverbot in Spanien demonstriert. Bei strömendem Regen und winterlichen Temperaturen marschierten die Demonstranten mit herzförmigen Luftballons und roten "Recht auf Leben"-Shirts durch die Hauptstadt. Konservative Lobby-Gruppen hatten zu der Demonstration aufgerufen, um die Regierung zur Rücknahme eines 2010 erlassenen Gesetzes zu bewegen, mit dem Abtreibungen in dem katholisch geprägten Land nach dem Vorbild anderer europäischer Staaten erlaubt worden waren. Kurzzeitig gestört wurde der Protest von fünf barbusigen Aktivistinnen der Frauenrechtsgruppe Femen.

