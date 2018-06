Köln (SID) - Beim Großen Preis der USA in Austin/Texas geht Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole Position vor Teamkollege Mark Webber, Romain Grosjean und Nico Hülkenberg in den 18. WM-Lauf der Saison. Der Red-Bull-Pilot kämpft ab 20.00 Uhr MEZ um seinen achten Erfolg in Serie.

Im Davis-Cup-Finale zwischen Gastgeber Serbien und Titelverteidiger Tschechien starten ab 14.00 Uhr die entscheidenden Einzelspiele. In Belgrad kann Tschechiens Nummer eins Tomas Berdych beim Stand von 2:1 mit einem Sieg gegen den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic den dritten Triumph für sein Land besiegeln. Im Falle des Ausgleichs durch den "Djoker" kommt es im Anschluss zum Duell zwischen Dusan Lajovic und Radek Stepanek.

Das deutsche Traumduell im Halbfinale der German Open zwischen dem Weltranglistenfünften Dimitrij Ovtcharov und Rekord-Europameister Timo Boll wird von den Fans mit Spannung erwartet. In der vergangenen Woche hatte Ovtcharov nach fast zölf Jahren Boll vom deutschen Tischtennis-Thron gestoßen. Das Spiel in der Max-Schmeling-Halle beginnt ab 12.30 Uhr.

Beim Weltcup im finnischen Levi peilt Felix Neureuther nach Rang sieben im letzten Jahr eine Top-Platzierung im Slalom der Männer an. Infolge seiner viermonatigen Zwangspause im Sommer wegen einer unglücklich verlaufenen Sprunggelenksoperation fehlen dem 29-Jährigen jedoch einige Trainingstage. Ab 10.00 Uhr beginnt der erste Lauf, um 13.00 Uhr folgt die Entscheidung um die Podestplätze.