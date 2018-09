Hamburg (SID) - Eine Woche nach der KTV Obere Lahn hat sich auch der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau für das Bundesliga-Finale um die deutsche Mannschafts-Meisterschaft der Kunstturner am Samstag in Karlsruhe qualifiziert. Die Schwaben besiegten am siebten und letzten Ligakampftag die Riege aus Hessen, bei der Fabian Hambüchen diesmal pausierte, deutlich mit 59:29 Punkten.

Im "kleinen Finale" um den dritten Platz werden sich in der Europahalle der KTV Straubenhardt und der MTV Stuttgart gegenüberstehen.