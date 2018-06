Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Angelina Jolie ist für ihr humanitäres Engagement mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet worden. Der Jean Hersholt Humanitarian Award, der gleichwertig zu einem klassischen Oscar ist, wurde ihr am Samstag bei einer Zeremonie in Hollywood durch den "Star Wars"-Schöpfer Georg Lucas überreicht. Die 38-Jährige hat als Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR seit 2012 an 40 Einsätzen in aller Welt teilgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.