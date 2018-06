Hanoi (AFP) Bei verheerenden Überschwemmungen im Zentrum von Vietnam sind in den vergangenen Tagen mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen würden noch vermisst, sagte der Regierungsvertreter Nguyen Quang Trung am Sonntag in der Küstenstadt Danang. Nach heftigen Regenfällen seien mehr als 100.000 Häuser in den zentralen Provinzen überflutet worden, und der Straßen-, Bahn- und Luftverkehr sei schwer betroffen. Demnach war es die schlimmste Überschwemmung seit 1999.

