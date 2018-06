Kairo (AFP) Bei einem schweren Zugunglück in Ägypten sind am Montagmorgen nach offiziellen Angaben mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. 15 weitere Menschen seien verletzt worden, als der Zug südlich von Kairo an einem Bahnübergang in mehrere Autos und einen Kleinbus gerast sei, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrzeuge seien offenbar an einer Schranke vorbeigefahren, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Mena unter Berufung auf einen Bahnmitarbeiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.