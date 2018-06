Peking (dpa) - Der Einstieg von Daimler bei seinem chinesischen Partner Beijing Automotive (BAIC) steht unmittelbar bevor. Noch am Dienstag werde die geplante strategische Kooperation unterzeichnet, sagte BAIC-Chef Xu Heyi in Peking bei der Eröffnung des ersten Motorenwerks von Mercedes im Ausland.

Daimler werde "ein wichtiger Partner" mit Anteilen an seinem Unternehmen, sagte der BAIC-Vorsitzende. Mercedes wollte seine Angaben zunächst nicht bestätigen. Allerdings wird Daimler-Chef Dieter Zetsche am Dienstag in Peking sein.

Im Februar hatten die Schwaben angekündigt, mit zwölf Prozent bei BAIC einsteigen zu wollen. Der chinesische Hersteller soll gleichzeitig mit 51 Prozent die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz übernehmen.

Die neue Kooperation dürfte auch den Weg für den Börsengang des chinesischen Herstellers frei machen, weil die Chinesen das Joint Venture mit Daimler als Eigentum angeben können.

Bei der Eröffnung des Motorenwerks zeigte sich China-Chef Hubertus Troska zuversichtlich, dass Mercedes in seiner Aufholjagd in China weiter zulegen wird. Die Dynamik habe sich verändert. "Ich kann den frischen Schwung sehen", sagte Troska.

