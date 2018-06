Dhaka (AFP) Ungeachtet eines Boykotts durch die Opposition hat in Bangladesch eine neue Übergangsregierung ihr Amt angetreten, die Neuwahlen im Januar organisieren soll. Sechs Minister und zwei Staatssekretäre legten am Montag den Amtseid ab. Die Opposition sprach von einer "Farce" und kündigte neue Proteste an.

