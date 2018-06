Miami (SID) - Englands Fußball-Ikone David Beckham und Basketball-Superstar LeBron James treten womöglich schon bald als Geschäftspartner in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) in Erscheinung. James, MVP der abgelaufenen NBA-Saison in Diensten von Meister Miami Heat, steht nach eigenen Angaben in Gesprächen mit Beckham über die Gründung eines eigenen Vereins in den USA. Die schillernden Sport-Legenden würden demnach in Miami/Florida ein Team aufbauen.

"Es gibt auf beiden Seiten ein Interesse. David ist in den vergangenen Jahren ein guter Freund geworden und es wäre toll für die Stadt, einen Fußballverein zu haben", sagte James dem Miami Herald. Man befinde sich derzeit in einem offenen Dialog. James besitzt bereits Anteile des englischen Traditionsvereins FC Liverpool und offenbarte sich als Fußball-Sympathisant: "Bei mir herrscht großes Interesse an diesem Spiel. Auch meine Kinder lieben es. Ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich genau weiß, was auf dem Platz passiert, wenn ich eine Partie verfolge."

Der Guardian hatte zuletzt berichtet, Beckham sei bereit, mit einer Eigeninvestition von mehr als 18 Millionen Euro eine Mannschaft im Sunshine State aufzubauen und mit diesem in der MLS anzutreten. Auf der Suche nach weiteren Investoren, die insgesamt mehrere hundert Millionen Euro zur Verfügung stellen sollen, ist Beckham nun anscheinend auch mit James in Kontakt getreten. Miami gilt aufgrund des spanischen und lateinamerikanischen Einflusses als einer der begehrtesten Fußball-Märkte in Nordamerika.