Berlin (AFP) Über die angestrebte große Koalition mit der SPD will die CDU am 9. Dezember auf einem kleinen Parteitag entscheiden. Der Bundesausschuss solle dann über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen abstimmen, teilte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe nach der Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand der Partei am Montag in Berlin mit. Der Beschluss sei einstimmig gefallen, es habe keine Vorschläge für ein anderes Verfahren gegeben, sagte er weiter.

