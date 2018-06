Berlin (AFP) Die Einigung von Union und SPD auf eine Frauenquote für Aufsichtsräte stößt beim Wirtschaftsflügel der Union auf Kritik. "Es ist eine Kröte, die wir schlucken müssen", sagte Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) am Montag im Deutschlandfunk. Er sei der Meinung, "dass man sowas nicht quotieren sollte". Fuchs äußerte die Befürchtung, dass die Erfüllung der Quote in einigen Branchen "ziemlich mühselig" werde. Im Maschinenbau etwa gebe es wenig Frauen in Vorständen. In Handelsbetrieben hingegen sehe er kein Problem.

