Berlin (AFP) Die östlichen Nachbarländer der EU sollen nach dem Willen der Bundesregierung besser gegen Druck aus Russland gewappnet werden, wenn sie sich für eine stärkere Hinwendung zu Europa entscheiden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Montag im Bundestag, einige Partnerländer sähen sich "erheblichem Druck" ausgesetzt, weswegen ihnen die Entscheidung für eine Anbindung an die EU nicht leicht falle. In einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel der östlichen Partnerschaft in zehn Tagen betonte Merkel, sie werde sich beim Gipfel "dafür einsetzen, dass die EU diesem Druck konkrete Chancen und gelebte Solidarität entgegensetzt".

