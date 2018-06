Köln (AFP) Mehr als sieben Monate nach einer dramatischen Geiselnahme in einer Kölner Kindertagesstätte hat am Montag vor dem Landgericht Köln der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Die Anklage wirft dem 47-Jährigen unter anderem erpresserischen Menschenraub und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll Anfang April den Leiter einer Kita in Köln-Chorweiler in seine Gewalt gebracht haben. Die 17 Kinder konnten von Erzieherinnen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Nach stundenlangem Nervenkrieg stürmte die Polizei das Gebäude und beendete die Geiselnahme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.