Berlin (AFP) Die meisten familiengeführten Unternehmen in Deutschland sitzen einer Untersuchung zufolge im Nordwesten der Bundesrepublik. Jedes vierte Familienunternehmen (25,6 Prozent) ist im Land Nordrhein-Westfalen ansässig, wie aus einer am Montag in Berlin veröffentlichten Studie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutschen Bank hervorging. Bayern sei mit 19,1 Prozent zweitgrößter Standort für Familienfirmen, Baden-Württemberg mit 17,7 Prozent die Nummer drei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.