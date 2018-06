Istanbul (AFP) Türken in Deutschland sollen erstmals in der Bundesrepublik ihre Stimme für eine türkische Wahl abgeben können. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldete, berieten Diplomaten und Vertreter des türkischen Wahlamtes am Montag in Köln darüber, wie die Stimmabgabe in Deutschland für die türkische Präsidentschaftswahl im kommenden August organisiert werden soll. Bisher mussten türkische Wähler zur Stimmabgabe in die Türkei reisen. Laut Anadolu sank die Wahlbeteiligung von Auslandstürken wegen dieser Regelung auf zuletzt nur noch fünf Prozent.

