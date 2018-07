Berlin (Deutschland) (AFP) Die Verhandlungen von Union und SPD sind in wichtigen Fragen der Gesundheitspolitik vorerst gescheitert. Die künftige Gestaltung des Zusatzbeitrages in der gesetzlichen Krankenversicherung und die von der Union geforderte private Vorsorge für die Pflege werden nach erfolglosen Arbeitsgruppenberatungen nun den Parteivorsitzenden zur Entscheidung vorgelegt, teilten die Verhandlungsführer von Union und SPD, Jens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD), am Montagabend in Berlin mit.

