Berlin (AFP) Ein neuer Mann vertritt künftig die Interessen der Arbeitgeber in Deutschland. Der Bremerhavener Unternehmer Ingo Kramer ist zum Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gewählt worden, wie der Verband am Montag in Berlin mitteilte. Kramer folgt damit im Amt dem langjährigen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt. Hundt hatte Kramer im Sommer als seinen Nachfolger vorgeschlagen.

