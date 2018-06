Rüsselsheim/Bochum (Deutschland) (AFP) Der angeschlagene Autohersteller Opel will sich nun doch nicht komplett vom Traditionsstandort Bochum zurückziehen. Das Warenverteilzentrum in Bochum soll auch künftig erhalten bleiben, einige hundert neue Arbeitsplätze sollen dort geschaffen werden, wie Opel am Montag am Stammsitz Rüsselsheim mitteilte. Die Autoproduktion in Bochum jedoch, in welcher der Großteil der Beschäftigen des Herstellers im Ruhrgebiet arbeitet, werde wie angekündigt Ende 2014 geschlossen.

