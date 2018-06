Berlin (AFP) Die Bundesbürger wollen zu Weihnachten durchschnittlich 361 Euro ausgeben und damit etwas weniger als im vergangenen Jahr. Nur jeder Siebte will 2013 mehr Geld für Geschenke berappen als im Vorjahr, wie aus einer am Montag in Berlin veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag der Bank of Scotland hervorgeht. Im vergangenen Jahr lag das durchschnittliche Weihnachtsbudget bei 372 Euro. Eine knappe Mehrheit von 58 Prozent will in diesem Jahr aber immerhin genauso viel ausgeben wie 2012.

