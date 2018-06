Brüssel (AFP) Der deutsche Autohersteller Volkswagen hat im vergangenen Jahr einer EU-Studie zufolge so viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben wie kein anderes Privatunternehmen weltweit. Der Wolfsburger Konzern tätigte in diesem Bereich Investitionen in Höhe von 9,5 Milliarden Euro, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Damit steht erstmals seit 2004 ein Unternehmen aus der EU an der Spitze der Rangliste.

