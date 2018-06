Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat deutsche Unterstützung bei der Zerstörung des syrischen Chemiewaffenarsenals zugesichert. Deutschland habe "finanzielle und technische Hilfe angeboten", sagte der Westerwelle am Rande eines Treffens der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. In der vergangenen Woche hatte Albanien nach Protesten der Bevölkerung eine Zerstörung der Chemiewaffen auf seinem Staatsgebiet abgelehnt.

