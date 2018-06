Nizza (AFP) Mit einem schlechten Scherz haben vier französische Medizinstudenten einen Großeinsatz der Polizei in einem Krankenhaus ausgelöst. Eine Patientin, die im Korridor vier scheinbar bewaffnete Islamisten begegnet war, habe am Sonntagabend Alarm ausgelöst, teilte das Krankenhaus Saint-Roch im Zentrum von Nizza mit. Die Polizei sperrte daraufhin das Viertel um die Klinik ab, ankommende Krankenwagen wurden in andere Krankenhäuser umgeleitet, Klinikmitarbeiter wurden angewiesen, sich in ihren Büros einzuschließen.

