Paris (AFP) Mit einem großkalibrigen Gewehr hat am Montag ein Mann bei der französischen Zeitung "Libération" in Paris um sich geschossen. Ein Foto-Assistent sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde demnach am Brustkorb und am Unterleib getroffen. Der Unbekannte, der gegen 10.15 Uhr die Eingangshalle von "Libération" betreten hatte, konnte flüchten. Der Täter schoss zwei Mal, wie Redaktionsdirektor Fabrice Rousselot dem Sender BFMTV sagte. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.